الكحيلي: مستعدون لتعزيز التعاون مع الرئيس التونسي المنتخب

عبر رئيس النواب المجتمعين في طرابلس الصادق الكحيلي عن «الاستعداد التام للعمل مع الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد من أجل تعزيز علاقات التعاون و الشراكة القائمة بين ليبيا وتونس.

وأعرب الكحيلي، في رسالة تهنئة إلى الرئيس التونسي المنتخب، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منها اليوم الإثنين، عن «الارتياح للعلاقات المتميزة القائمة بين شعبي ليبيا وتونس الشقيقين» .

وأظهرت نتائج استطلاعي رأي لنتائج الانتخابات أمس الأحد تفوق سعيد على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي في جولة انتخابات الإعادة للرئاسة التونسية.

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وفور إعلان النتائج الأولية أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مكالمة هاتفية مساء الأحد مع قيس سعيد هنأه فيها على انتخابه رئيسا لتونس.

ويوم الجمعة الماضية، أجاب سعيد خلال مناظرة مع منافسه عن سؤال بشأن الموقف من الأطراف المتحاربة قائلا: «سأستقبل كل الأطراف حتى نضع حدا لهذا الوضع المتأزم، ولنمكن الشعب الليبي من تقرير مصيره بنفسه».

وفي مايو الماضي، اجتمع 52 نائبًا في العاصمة طرابلس، وأعلنوا استمرار انعقاد جلسات المجلس بطرابلس كإجراء اعتبروه «تصحيحيا».

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