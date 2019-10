المتوسط:

اجتمع صندوق الأمم المتحدة مع وزارة الصحة والتعليم ولجنة الإنقاد الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لوضع طرق تَضمن رفع جودة التمريض والقبالة وتضمن وصولهم لأداء خدماتهم، وذلك من أجل حمل وودلاة آمنة في ليبيا، وذلك بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

The post «الاتحاد الأوروبي» يدعم وزارة الصحة لرفع جودة التمريض appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية