الولايات المتحدة تحذر من تعرض مستقبل اقتصاد ليبيا للخطر

حذرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا اليوم الإثنين، من تعرض مستقبل ليبيا الاقتصادي للخطر بسبب تقسيم المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي.

وقالت السفارة إن الولايات المتحدة تلتزم بالانخراط مع المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية لتعزيز الإصلاح المؤسسي الليبي الذي يهدف إلى توحيد المؤسسات وشفافيتها لصالح جميع الليبيين.

وأكدت اليوم الإثنين، إن بلادها ضاعفت جهودها خلال الفترة الأخيرة لإنهاء القتال في البلاد ودعم مبادرات الأمم المتحدة بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة في ليبيا.

وجددت السفارة التأكيد على أن بلادها ستظل ثابتة بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين، على أنّ جميع الليبيين يستحقون العيش بسلام والاستفادة من ثروات البلاد، مشيرة إلى انخراط بلادها في نشاط ذي مسارين رئيسيين دعما لجهود إنهاء الصراع في ليبيا.

وأعربت السفارة عن استنكارها التصعيد الأخير للعنف في ليبيا، مشددة على التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي والأطراف الليبية لإنهاء النزاع وتوفير الفرصة لكي يستعيد جميع الليبيين حياتهم الطبيعية.

