المتوسط:

أعلنت الحكومة المؤقتة، عن بدء صرف مرتبات ثلاثة أشهر لكافة القطاعات.

وأوضحت الحكومة عبر صفحتها على فيسبوك، أنه سيتم صرف مرتبات أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر اعتبارًا من غد الثلاثاء.

