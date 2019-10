تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشاريع هيئة الشباب والرياضة

المتوسط:

شكلت الحكومة المؤقتة لجنة للإشراف والمتابعة تختص بتنفيذ المشاريع المزمع البدء فيها لصالح الهيئة العامة للشباب والرياضة، على أن يتم تنفيذ مشاريع الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الترسية، حيث بلغ عدد المشاريع 11 مشروعا منها صيانة ملعب طبرق البلدي، وملعب درنة البلدي، وملعب البيضاء، والساحة الشعبية ماسة، وصالة الألعاب بالساحة الشعبية القبة.

كما تشمل المشاريع صيانة الساحة الشعبية توكرة، ومجمع سليمان الضراط وملعب كرة اليد ببنغازي، وملعب الساحة الشعبية البريقة، والساحة الشعبية بسبها، إضافة إلى الساحة الشعبية بجيزاو.

