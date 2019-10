المتوسط:

يبدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، على أن يزور الإمارات الثلاثاء، وفق ما أكده مساعده، يوري أوشاكوف.

وفي تصريح لأوشاكوف، فإن بوتن سيناقش مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث سيتم تبادل الآراء حول القضايا الدولية الملحة، مع التركيز على الأوضاع في سوريا وليبيا وفلسطين.

