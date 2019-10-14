اجتماع موسع بشأن تحصيل الرسوم السيادية بموانئ بنغازي وطبرق

عقد رئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، ناصر بوبطينة، ومدير عام مصلحة الجمارك بنغازي، العميد حافظ الشيخي، ومدير عام مصلحة الجمارك طبرق، العقيد نجيب القزيري، وعدد من المسؤولين، اجتماعا موسعا من أجل خلق آلية لتنفيذ القانون رقم ثمانية عشر، لسنة ست وتسعين وتسعمئة وألف، الخاص بتحصيل إيرادات بعض السلع من موانئ طبرق وبنغازي.

وحسب الصفحة الرسمية للجهاز، فقد طالب بوبطينة بتفعيل قانون تحصيل إيرادات التبغ والزيوت والشحوم، والاتفاق على آلية لتطبيق القانون، مؤكدا أن لجنة الموارد المالية بجهاز النهر تتابع التحصيل في كل الموانئ، وسيتم دراسة إنشاء مكاتب بمصلحتي الجمارك والموانئ .

هذا وتم الاتفاق على وضع آلية لقانون تحصيل الإيرادات، ودعوة هيئة الاستثمار العسكري إلى الاجتماع، بسبب الواردات الخاصة بسلعة التبغ، التى يتم إعفاؤها من سداد الضريبة .

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