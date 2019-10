برلماني: تحالفات الإخوان الإرهابية لن تُسهم في تحقيق أهدافهم

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب سعيد أمغيب أن تحالفات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لن توصلهم إلى تحقيق أحلامهم المزعومة، ولن يحققوا من وراءها إلا خراب أوطان هذه الشعوب فقط، على حسب رأيه.

وقال أمغيب، في تدوينة على “فيسبوك” إن “العثماني الحاقد على الجنس العربي أردوغان مثلاً لن يشعر بأي ذنب وهو يرى ليبيا تنزف دماء وأموال ولن يشعر بأي ألم عندما تقصف طائراته المسيرة أبناء الشعب الليبي أو أن يستبيح جيشه أرض سوريا العربية”.

يشار إلى أن حكومة الوفاق ومجلس الاستشاري أعلنا رفضهما طلب الجامعة العربية بشأن تخفيف التمثيل الدبلوماسي لأنقرة في الدول العربية احتجاجًا على إطلاق الجيش التركي لعملية عسكرية في شمال سوريا.

