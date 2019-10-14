استئناف العمليات بمعمل الغاز في ميناء الزويتينة بعد انتهاء الصيانة

أعلنت شركة الزويتينة للنفط، انتهاء الصيانة المصغرة لمعمل الغاز بميناء الزويتينة بعد أسبوع من تعليق العمل لحين انتهاء صيانة المعمل.

وذكرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك ، أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة المصغرة لمعمل الغاز بحضور ومتابعة مراقب الميناء صالح يونس، ومشرف معمل الغاز ناجي بوحليقة، ومشرفي الورديات بمعمل الغاز.

وقال مشرف معمل الغاز إنه جرى البدء في تجهيز عملية التشغيل بعد اكتمال أعمال الصيانة، فيما أثنى مشرف الوردية ناجي الفاخري بالجهود المبذولة لمشغلي معمل الغاز وفنيي ومهندسي الصيانة وحرصهم على إنجاز الأعمال في مراحل الصيانة ومراحل التجهيز للتشغيل لاستئناف العمليات في المعمل.

وكانت المؤسسة الوطنية أعلنت الأسبوع الماضي تعليق العمل في المعمل الأمر الذي ترتب عليه وقف الإنتاج في حقل الفارغ خلال فترة الصيانة؛ مما يترتب عليه إيقاف نحو 15 ألف برميل نفط يوميا، ونحو 70 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي .

وأكد البيان استمرار شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في تزويد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي، وسيتم تعويض الفاقد من الغاز بالوقود السائل.

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