صحيفة بريطانية: ليبيا خيار عناصر داعش الإرهابيين الفاريين من تركيا

رجحت صحيفة ذا صن البريطانية أن تكون ليبيا الخيار الأول أمام إرهابيي داعش ونسائهم.

وأوضحت الصحيفة في تقرير له نشرته صحيفة الخليج، أن المئات من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي هربوا، بعد هجوم تركيا على شمال شرقي سوريا، بالتنسيق مع القوات التركية والعناصر والمليشيات الموالية لها، مضيفة أن نحو 785 من عناصر “داعش” تمكنوا من الهرب.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبراء دوليون توقعهم بأن تكون ليبيا الخيار الأول أمام إرهابيي داعش ونسائهم، حيث تعد طرابلس الملاذ الآمن لهم في ظل تحالف حكومة الوفاق وتركيا.

