صحيفة الشرق الأوسط: “حفتر” يصر على عدم مشاركة تركيا في مؤتمرات حول ليبيا

أكدت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مسئول مقرب من قائد الجيش خليفة حفتر، أن “موقف حفتر يتسق مع سياسته تجاه تركيا التي يعتبرها دولة داعمة وراعية للإرهاب في ليبيا”.

وأضاف المصدر، أن الموقف نفسه ينطبق على قطر، وفي مؤتمر باليرمو الذي استضافته إيطاليا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أصر المشير على عدم مشاركة تركيا في اجتماع رسمي استضافه رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي”.

وكان الجيش قد اتهم في بيان لمركزه الإعلامي «الأتراك بفتح سجون (داعش) وتحرير الإرهابيين الذين سبق أن تم إيداعهم فيها بعد القبض عليهم في المعارك ضد الجيش السوري»، وتساءل ما «إذا كان سيستعان بهم في الجبهات أم سيتم إرسالهم لزرع الإرهاب في ليبيا”.

