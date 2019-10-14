السويحلي : على وزراء الوفاق إعلان موقفهم من ” العدوان أو الإستقالة “

ليبيا – هاجم رئيس مجلس الدولة السابق المنقطع عن المجلس عبدالرحمن السويحلي البعثة الأممية لدى ليبيا برئاسة غسان سلامة واصفاً إياهاً بـ ” البائسة ” على خلفية حادثة القصف بمنطقة الفرناج.‫

وكتب السويحلي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك : ” أقول لمنافقي الحياد ولبعثة سلامة البائسة؛ اذهبوا وشاهدوا أشلاء العائلة التي كانت آمنة في منزلها بمنطقة الفرناج قبل أن يقصفها طيران المجرم حفتر ” .

‫وطالب السويحلي في ختام منشوره وزراء حكومة الوفاق بتحمل مسؤولياتهم واعلان موقفهم قولاً وفعلاً تجاه ما أسماه ” هذا العدوان الغاشم ” أو تقديم استقالاتهم مستخدماً عبارة ” الي يركب الجمل مايغطيش رأسه”‬ وهو مثل يعني أن من يتحمل مسؤولية شيء ما لايجب أن يتخفى منه .

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ قد أعلن عن مقتل ثلاثة مدنيين بمنطقة الفرناج وفي الأثناء لم تعلن أي جهة عسكرية بعد مسؤوليتها أو تعلق عن القصف وملابسات إصابة منزل الضحايا أو عما إذا كان المستهدف منه موقعاً آخراً.

المرصد – متابعات

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