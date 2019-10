المتوسط:

قالت المؤسسة الوطنية للنفط ،الأحد، إن العمليات بمعمل الغاز في ميناء الزويتينة ستستأنف بعد إغلاقه لأعمال صيانة من السابع وحتى 14 أكتوبر.

وتسبب الإغلاق فى تعليق الإنتاج في حقل الفارغ النفطي مما أسفر عن تعطيل إنتاج نحو 15 ألف برميل من النفط ونحو 70 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.

The post “الوطنية للنفط” تعلن استئناف العمليات بمعمل غاز في ميناء الزويتينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية