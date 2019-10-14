انطلاق حملة “أكتوبر الوردي” في الجميل

انطلقت في مدينة الجميل الحملة الليبية لمكافحة سرطان الثدي بحفل تضمن التعريف بالحملة وأهدافها والغرض منها، تحت شعار “أكتوبر الوردي”.

وشهد مدرج المعهد الصحي الجميل انطلاق الحملة التي سوف تخصص للتعريف بالحملة والأهداف الموضوعة لها والغايات التي تسعى إلى تحقيقها.

حملة واسعة سيكون لها حتماً انعكاسها الإيجابي على أرض الواقع في انتظار النتائج الملموسة التي ستكون عاملاً محفزاً جداً لحملات أخرى مستقبلا.

وانطلقت حملات متفرقة بعدة مدن ومناطق ليبية للتوعية بسرطان الثدي منذ بداية شهر أكتوبر وتستسمر فعالياتها التوعوية حتى نهاية الشهر.

ويُعتبر هذا الشهر من كل عام، موعداً للتوعية بسرطان الثدي في بلدان العالم كافة، وهو شهر يساعد على زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار في الكشف عنه وعلاجه، فضلا عن تزويد المصابين به بالرعاية المخففة لوطأته.

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