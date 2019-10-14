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المجلس الرئاسي يحمل البعثة الأممية مسؤولية قصف الفرناج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعرب المجلس الرئاسي عن إدانته للقصف الجوي الذي استهدف منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس.
وقال المجلس في بيان له إنه “يدين بأشد العبارات القصف الجوي الذي استهدف صباح اليوم الاثنين” موضحا أن القصف أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء.
وأضاف المجلس أن القصف يضاف لسلسلة اعتداءات على “المطارات والممتلكات العامة والخاصة” والتي تعد انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم بشأن هذا الاعتداء.
وحمل المجلس “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المسؤولية” داعيا “للعمل على حماية المدنيين وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي” مطالبا “المنظمات الحقوقية والإنسانية لتوثيق” هذه الأعمال التي تعتبر انتهاك “القانون الإنسان الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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