المتوسط:

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع السفير الإيطالي لدى ليبيا صباح اليوم الاثنين بديوان الوزارة بطرابلس.

وأستعرض باشاغا خلال هذا اللقاء الوضع السياسي في ليبيا مشيرا إلى مؤتمر برلين المقرر عقده المدة القادمة بخصوص ليبيا.

ودعا الوزير خلال هذا اللقاء الدول الأوروبية الى مد يد العون لحكومة الوفاق الوطني بإعتبارها الحكومة الشرعية في ليبيا للوصول بليبيا إالى بر الأمان، مؤكدا أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية.

وأستعرض من خلال هذا اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية بإعتبارها مسألة إنسانية, حيث شدد الوزير على ضرورة رفض مبدأ توطين المهاجرين في ليبيا, وهي فكرة مرفوضة شكلا ومضمونا,, ومن جهته أعرب السفير الإيطالي رغبة بلاده بأن يتحرك المجتمع الدولي لدعم ليبيا في ملف الهجرة غير الشرعية باعتبارها مشكلة تهدد دول العالم كافة وليبيا خاصة.

The post باشاغا: الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية