السفارة الأمريكية: نتطلع إلى استضافة حوار اقتصادي ليبي بتونس أواخر العام

قالت السفارة الأمريكية في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي : إن الولايات المتحدة تلتزم بالمشاركة القوية مع المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية لتعزيز الإصلاح المؤسسي الليبي الذي يهدف إلى التوحيد والشفافية لصالح جميع الليبيين.

وأكدت أن الولايات المتحدة تركز بشكل خاص على الحفاظ على وحدة ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط (NOC) والبنك المركزي الليبي، اللذين يلعبان دوراً حاسماً في الحفاظ على الاقتصاد الليبي ويتعرضان حاليًا للتهديد بالتقسيم إلى فروع غربية وشرقية ، وضع مستقبل ليبيا الاقتصادي موضع شك وتعريض ازدهارها للخطر.

منوهةً إلى أن لقاء قيادات المؤسسة الوطنية للنفط بمسؤولين في وزارة الطاقة الأمريكية في واشنطن في 10 سبتمبر يأتي في إطار دعم هذه الجهود، ومن المتوقع أن يشمل اجتماع آخر مقرر في واشنطن هذا الأسبوع، تمثيلاً رفيع المستوى من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، البنك المركزي، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط.

وتركز هذه المناقشات على تحديد خطوات مقبولة للطرفين لتعزيز الشفافية والمساءلة للمؤسسات الاقتصادية الليبية.

وقالت السفارة في بيانها إنها نتطلع إلى استضافة حوار اقتصادي تنظمه الولايات المتحدة في تونس في أواخر عام 2019 لمواصلة البناء على الرؤية المشتركة من أجل ليبيا مستقرة ومزدهرة.

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