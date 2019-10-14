جماعة الإخوان: مؤتمر برلين هو الخطة “ب” لإبقاء قوات حفتر على مشارف العاصمة

ليبيا – رأى القيادي الليبي الأميركي الجنسية البارز بجماعة الإخوان في الخارج عماد الدين المنتصر أن مؤتمر برلين حول ليبيا سيعمل على حشد الدعم الدولي لقرار أممي مرتقب يفرض وقف إطلاق النار ويلزم حكومة الوفاق و “حفتر” بالعودة للمفاوضات الثنائية بدون شروط.

المنتصر وفي تصريح لموقع “الجزيرة ” القطري أمس الأحد، قال:”هذا القرار المرتقب هو الخطة ب بعد فشل حفتر في السيطرة على العاصمة لأنها تمكنه من التفاوض وقواته لازالت داخل محيط طرابلس مما يعطيه أوراق تفاوضية جديدة لم يكن يمتلكها قبل أن يشن عدوانه على العاصمة”.

وأضاف:”ستدفع فرنسا والإمارات في هذا المؤتمر الدولي لتأسيس إطار قانوني للوضع الجديد على الأرض وللضغط على السراج للعودة للمفاوضات الثنائية وهذا نصر سياسي كبير لخليفة حفتر وداعميه أما بخصوص تهميش تركيا فهو جزء من تهميش حكومة الوفاق نفسها واعتبارها طرفا في نزاع محلي على السلطة وعلى الثروة كما روج لذلك المبعوث الأممي غسان سلامة بنفسه”.

وإختتم القيادي الليبي الأميركي الجنسية البارز بجماعة الإخوان تصريحه بالقول :”في مؤتمر برلين سيدفع السراج وحكومته ثمنا باهظا لفشله الذريع في إدارة الملف الدبلوماسي والعسكري على الرغم من توفر الموارد المالية والبشرية لردع العدوان وحسم المعركة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية