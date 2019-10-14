الثني يخصص 6 ملايين دينار لجهاز الإمداد الطبي

خصص رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مبلغ 6 ملايين دينار لتخليص الإجراءات الجمركية لـ 250 حاوية محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وأصدر الثني قراره خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد ارتيمة، وذلك في إطار مساعي الحكومة للتغلب على المعوقات والعراقيل لضمان سير عمل الجهاز على أكمل وجه.

واستعرض ارتيمة خلال اللقاء أبرز المشاكل والمختنقات التي تُعطّل عمل جهاز الإمداد الطبي بمُختلف المناطق، والحلول المُقترحة لها.

وأذن رئيس الحكومة المؤقتة في ختام اللقاء لجهاز الإمداد الطبي بالعمل على إنشاء منظومة مربوطة بكافة المستشفيات لزيادة الرقابة على الأدوية، ووضع حد لجرائم التلاعب بالأدوية والاستيلاء عليها.

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