بلدي بني وليد يبحث سبل القضاء على مرض اللشمانيا‎

عقد صباح اليوم عميد البلدية بني وليد اجتماعًا طارئا برئاسة السيد سالم انوير وبحضور كل من عضو المجلس البلدي السيد محمد امبارك ،ومدير مكتب الخدمات الصحية ,ومدير مكتب الرعاية الصحية الاوليه, ومدير مكتب شركة المياه والصرف الصحي,ومدير مكتب شركة النظافة.

وتمحور الاجتماع حول مكافحة مرض اللشمانيا وكيفية التصدي له خصوصا بعد الانتشار الواسع الذي يشهده خلال هذه الأيام

عميد البلدية خلال هذا الاجتماع شدد على الجهات المسؤلة بضرورة التنسيق فيما بين بينها لمعالجة هذا المرض الذي اصبح ينتشر بشكل سريع

الجدير بالذكر ان الحالات المسجلة حتى الان ببني وليد بلغت 50 حالة مصابة بمرض اللشمانيا



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