«داخلية الوفاق»: قصف الفرناج «جريمة حرب»

وصفت وزارة الداخلية بحكومة الوافق القصف الجوي الذي استهدف اليوم الإثنين حي الفرناج السكني وسط العاصمة طرابلس بأنه «جريمة حرب وانتهاك لكافة المواثيق الدولية».

وطالبت الوزارة في بيان، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، «بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأعمال الإجرامية والعمل على توثيقها، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة».

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وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر طبية إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في حصيلة أولية لقصف بالطيران الحربي على «الفرناج» جنوب العاصمة طرابلس ، فيما لم يتسنَ التأكد من مصدر مستقل عن هوية الطائرات التي شنت القصف أو أعدادها. فيما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن وقوع أضرار مادية بمبنى ديوان الوزارة جراء القصف.

ودان المجلس الرئاسي القصف، واتهم الطيران الحربي التابع لقوات الجيش التابعة للقيادة العامة بتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن قتلى وجرحى.

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