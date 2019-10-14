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خبير في شؤون الحركات الإسلامية: تركيا ترغب في نقل 10 آلاف داعشي من سوريا إلى ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي إن هناك 10 آلاف داعشي موجودين في 7 معسكرات شمال سوريا وألف داعشي أوروبي موجودين تحت حماية قوات سوريا الديمقراطية و 30 ألف من أسرهم موجودون في مخيمات اللاجئين.

فرغلي أوضح خلال لقائه في برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” أن تركيا ترغب في استغلال الدواعش ونقلهم إلى ليبيا ، لافتاً إلى أن تركيا وداعش وجهان لعملة واحدة فالأولى ترفع راية الخلافة العثمانية والثانية ترفع راية الخلافة الإسلامية.

وتابع فرغلي :”هناك تنسيق دائم بين داعش والسفاح أردوغان والدليل غض الطرف عن حركة داعش داخل سوريا واستغلهم في حربه ضد الأكراد”.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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