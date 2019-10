“الشيباني” يـجتمع مع لجنة الـتنسيق مـع الـمركز الـوطني لـمكافحة الأمـراض

المتوسط:

تـركز الاجتماع الـذي عـقده وكـيل وزارة الـداخلية لـشؤون الـهجرة غـير الـشرعية بحكومة الوفاق “محمد الشيباني” صـباح الـيوم الاثـنين بـلجنة الـتنسيق مـع الـمركز الـوطني لـمكافحة الأمـراض حـول الأولـويات الـمتعلقة بـمراكز الإيـواء وخـاصةً الـصحية مـنها.

وكـما شـدد الـوكيل خـلال الإجـتماع الـذي عـقد بـمقر ديـوان وزارة الـداخلية عـلى ضـرورة الـعمل والـتنسيق مـع الـمنظمات الـدولية الـعاملة فـي مـجال الـصحة والـمعنية بـملف الـهجرة وتـقديم جـدول عـمل يـحدد أولـوياتها ومـهامها.

