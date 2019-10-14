باشاآغا لـ السفير الإيطالي: قواتنا لاتزال مرابطة في مواقعها للدفاع عن طرابلس ضد إعتداء حفتر

ليبيا – التقى عضو مجلس النواب المنقطع عن مدينة مصراتة وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الاثنين السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

باشاآغا أكد بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية وأن قوات بركان الغضب لا تزال مرابطة في مواقعها للدفاع عن العاصمة طرابلس ضد ما أسماه بـ”إعتداء حفتر” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

وإستعرض باشاآغا خلال هذا اللقاء الوضع السياسي في ليبيا ، مشيراً الى مؤتمر برلين المقرر عقده المدة القادمة بخصوص ليبيا.

ودعا الوزير الدول الأوروبية الى مد يد العون لحكومة الوفاق بإعتبارها الحكومة الشرعية في ليبيا للوصول بليبيا إلى بر الأمان حسب قوله.

كما دعا وزير الداخلية كافة الدول التي وصفها بـ”الداعمة لعدوان حفتر على طرابلس” بالتوقف فوراً عن دعمها وتدخلها في السيادة الليبية لتعارضه مع القوانين والمواثيق والأعراف المتعارف عليها.

وإستعرض اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية بإعتبارها مسألة إنسانية ، حيث شدد باشاآغا على ضرورة رفض مبدأ توطين المهاجرين في ليبيا وهي فكرة مرفوضة شكلا ومضمونا، على حد تعبيره.

ومن جهته، أعرب السفير الإيطالي عن رغبة بلاده بأن يتحرك المجتمع الدولي لدعم ليبيا في ملف الهجرة غير الشرعية بإعتبارها مشكلة تهدد دول العالم كافة وليبيا خاصة.

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