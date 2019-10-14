الاعلام الحربي يكشف الجهة المسؤولة عن قصف منطقة الفرناج

قال مكتب الاعلام الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي ،ان عملية القصف التي استهدفت منزل عائلة قشيره بمنطقة الفرناج والذي تسببت بمقتل العائله كان نتاج استهداف المنزل بطائرة حربية نوع ميغ 1 تابعه لمليشيات غنيوة .

و أكد مكتب الإعلام الحربي في تنويه عبر صفحته على موقع فيسبوك ،أنه تم رصد هذه الطائرة ،أثناء خروجها من داخل حديقة الحيوان بمنطقة ابوسليم ،مؤكدة أنه لا علاقه لسلاح الجوي التابع للقوات المسلحة وسلاح الجو المساند بهذا القصف .

من جانبها أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن قصف منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس أدى إلى سقوط 3 قتلى وإصابة 2 من عائلة واحدة.

واعتبرت وزارة الداخلية في بيان لها إن استهداف المدنيين يعتبر جرائم حرب وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية والتي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة.

وطالب البيان “بعثة الأمم الأممية ومجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأعمال الإجرامية والعمل على توثيقها ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة”.

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