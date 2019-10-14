عقيلة صالح يستلم خطة إعادة إعمار واستقرار بلدية تاورغاء

المتوسط:

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رئيس لجنة النازحين والمهجرين بمجلس النواب النائب جاب الله الشيباني و مقرر اللجنة النائب صالح افحيمه وعميد بلدية تاورغاء عبد المولى اعظومه.

و ناقش اللقاء ما تحتاجه بلدية تاورغاء لإعادة إعمارها واستقرارها بتنفيذ عديد المشروعات الحيوية من صيانة المقرات الإدارية والمساكن وتوفير المياه وصيانة شبكات الكهرباء وتعبيد الطرق.

كما استلم رئيس مجلس النواب خطة إعادة إعمار واستقرار بلدية تاورغاء لتوطين العمل بها بعد أن استمع إلى شرح وافي عن الخطة من قبل عميد بلدية تاورغاء.

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