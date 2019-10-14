المشري لـ السفير البريطاني: على بريطانيا إتخاذ موقف واضح من الجهات التي تعرقل الإتفاق السياسي

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الاثنين القائم بالأعمال في السفارة البريطانيَّة بليبيا نيكولاس هوبتن بحضور رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي في المجلس موسى فرج.

المشري أطلع هوبتن وفقاً لما نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على تاريخ تأسيس المجلس والدَّور الذي يقوم به والذي يسعى للقيام به بالإضافة إلى علاقته مع الأجسام المختلفة الأخرى بالدَّولة الليبية.

وبحث اللقاء دور بريطانيا بِصفتها دولة فاعلة في المنطقة وعضواً دائماً في مجلس الأمن وضرورة أن تلعب دوراً أكثر تأثيراً. كما تطرق اللقاء إلى مؤتمر برلين المُرتقب والدُّول التي ستشارك فيه وأن تتخذ بريطانيا موقفاً واضحاً من الجهات التي تعرقل الاتفاق السياسي.

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