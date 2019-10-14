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صحة الوفاق تعلن حالة جرحى قصف الفرناج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى بتفقد موقع القصف الذي استهدف منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس وذلك خلال عملية انتشال جثث الوفيات والجرحى.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن القصف استهدف منزل عائلة اسماعيل كشيله مخلفا 3 وفيات من الأطفال وجريحين إثنين إحداهما طفلة بقسم العناية الفائقة جرى بتر  إحدى ساقيها والأخرى إمرأة حالتها غير مستقرة.
وأوضحت الوزارة أنه سيجري التواصل مع الجهات الحقوقية محليًا ودوليًا للتحقيق في هذه الجرائم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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