التقى رئيس المجلس الاستشاري للدَّولة “خالد المشري” القائم بالأعمال في السفارة البريطانيَّة بليبيا “نيكولاس هوبتن”.

وبحث اللقاء دور بريطانيا بِصفتها دولة فاعلة في المنطقة، وعضواً دائماً في مجلس الأمن، وضرورة أن تلعب دوراً أكثر تأثيراً.

كما تطرق المشري إلى مؤتمر برلين المُرتقب والدُّول التي ستشارك فيه، وأن تتخذ بريطانيا موقفاً واضحاً من الجهات التي تعرقل الاتفاق السياسي.

