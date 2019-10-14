المشري يحث مع دبلوماسي بريطاني الاستعدادات لمؤتمر برلين

التقى رئيس مجلس الدَّولة خالد المشري القائم بالأعمال في السفارة البريطانيَّة بليبيا “نيكولاس هوبتن” بحضور رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي في المجلس موسى فرج.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء بحث دور بريطانيا بِصفتها دولة فاعلة في المنطقة، وعضواً دائماً في مجلس الأمن، وضرورة أن تلعب دوراً أكثر تأثيراً كما تطرق اللقاء إلى مؤتمر برلين المُرتقب والدُّول التي ستشارك فيه، وضرورة أن تتخذ بريطانيا موقفاً واضحاً من الجهات التي تعرقل الاتفاق السياسي.

وأطلع المشري الدبلوماسي البريطاني على تاريخ تأسيس المجلس والدَّور الذي يقوم به والذي يسعى للقيام به، بالإضافة إلى علاقته مع الأجسام المختلفة الأخرى بالدَّولة الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا