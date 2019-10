المتوسط:

أكد الجيش ، أن “عملية القصف التي استهدفت منزل عائلة قشيره بمنطقة الفرناج والذي تسببت بمقتل العائلة كان نتاج استهداف المنزل بطائرة حربية نوع ميغ 1 تابعه لمليشيات غنيوة”.

وأوضح مكتب الإعلام الحربي في تنويه عبر صفحته على موقع فيسبوك ،أنه تم رصد هذه الطائرة ،أثناء خروجها من داخل حديقة الحيوان بمنطقة ابوسليم “.

وأضاف المكتب، أنه ” لا علاقة لسلاح الجوي التابع للقوات المسلحة وسلاح الجو المساند بهذا القصف”.

The post الجيش: ميليشيات غنيوة هي المسئولة عن قصف الفرناج appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية