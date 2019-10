“داخلية الوفاق” تبحث الصعوبات التي تواجه عمل مشروع النهر الصناعي

المتوسط:

أجـتمع وكـيل وزارة الـداخلية بحكومة الوفاق عـميد “خالد مازن” صـباح الـيوم الاثنين بـكل مـن عـضو اللـجنة الإدارية لـمشروع الـنهر الـصناعي الـمهندس “أحمد علي الذيب”, ورئـيس مـكتب شـؤون لـجنة طـرابلس بـجهاز الـنهر الـصناعي الـمهندس “أحمد أبو سويق”.

حـيث نـوقش خـلال الاجتماع الـذي عـقد بـديـوان الـوزارة بـطرابلس الـصعوبات والـعراقيل الـتي تـواجه عـمل مـشروع الـنهر الـصناعي بـمنظومة جـبل الـحساونة, وإيـجاد الـحلول الـناجحة لـها.

