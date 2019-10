باحث في شئون الحركات الإسلامية:  أردوغان يخطط لتهريب عناصر داعش إلى ليبيا

المتوسط:

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن النظام التركي يحاول السيطرة على إرهابيي التنظيم الإرهابي “داعش”، الموجودين تحت سيطرة القوات الكردية في شمال سوريا.

وأضاف خلال حواره مع قناة “صدى البلد” المصرية ، أن النظام التركي سيحاول استغلال إرهابيي التنظيم وإرسالهم إلى ليبيا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يفرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن “الدواعش” المسجونين.

وتابع: “مشروع أردوغان ومشروع داعش قريبان من بعضهما، وهو إقامة الخلافة، ومن ثم فإن أردوغان استغل داعش في حرب الأكراد، وعندما سيطروا على ضريح سليمان شاه التركي في سوريا، دخل القنصل التركي بسهولة وزاره”.

