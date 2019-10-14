إنقاذ 94 مهاجرا قبالة سواحل تاجوراء

أعلن المتحدث باسم البحرية الليبية بطرابلس العميد أيوب قاسم انقاذ 94 مهاجر غير شرعي قبالة معسكر تاجوراء البحري ،كانوا على متن قارب مطاطي صغير وكان من بينهم 14 إمراه و4 أطفال.

وأوضح قاسم أن عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 4 ميل من الساحل قبالة معسكر تاجوراء البحري وتم سحب القارب من قبل الدورية إلى مقر شاطي معسكر تاجوراء البحري حيث يتواجد مقر القوات الخاصة.

كما أفاد أن المهاجرين من جنسيات افريقية مختلفة جلهم من غانا وفيهم من نيجيريا والسنغال ومالي وبوركينا فاسو.

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