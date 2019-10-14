إصابة سيارة إسعاف أثناء توجهها لنجدة ضحايا الفرناج

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة طرابلس تعرض سيارة إسعاف للإصابة أثناء توجهها لإنقاذ المصابين جراء القصف الجوي الذي استهدف منطقة الفرناج.

وأكد جهاز الإسعاف والطوارئ عبر صفحته بموقع “فيسبوك” سلامة المسعف الذي كان يستقل سيارة الإسعاف.

وأشار الجهاز إلى أن استهداف الفرناج أدى لمقتل 3 أطفال بنات اعمارهن بين 5 و 15 سنة بالإضافة إلى سقوط عدد3 مصابين طفل(بنت) ورجل ومرأة(الوالدين) وجميعهم من أسرة واحدة.

من جانبه أعلن مركز الطب الميداني والدعم أن سيارات الاسعاف التابعة للمركز هرعت إلى مكان الحادث لإنقاذ الجرحى.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا