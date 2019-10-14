ضبط 27 سيارة غير مرخصة يقودها أجانب في طبرق

أخبار ليبيا 25 –خاصّ

ضبط قسم المرور التابع لمديرية أمن طبرق27 سيارة ليبية يقودها سائقون من الجنسيات المصرية والسورية بدون لوحات وليس لديهم رخص قيادة.

وقال عميد ميلود جواد مدير أمن طبرق لأخبار ليبيا 24 إنه تم حجز السيارات لحين استيفاء الإجراءات القانونية المتبعة.

وأكد جواد أن المديرية تقوم بدوريات ليلية مستمرة تبدأ من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً لضبط المخالفين وإحالتهم للتحقيق في التهم المنسوبة إليهم.

كما أكد استمرار الحملات بخصوص إزالة الزجاج المعتم، في نقاط غير معلنة لهذه المهمة.

وأفاد أنه سيتم التنسيق مع الحرس البلدي لمداهمة المحلات التي تبيع اللاصقات المعتمة للزجاج وسيتم مصادرته ومخالفة أصحاب المحلات من قبل جهاز الحرس البلدي.

وأكد جواد أن “مشروع كاميرات المراقبة قد أنجز بنسبة 59 بالمئة، وننتظر الإفراج على العقد المبرم مع الشركة المنفذة للمشروع، وفي حال الإفراج عليه سيتم الانتهاء من تركيبها خلال 120 يومًا”.

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