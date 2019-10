المسماري: الغارة الجوية في الفرناج استهدفت مخزن ذخيرة ولم تصب مدنيين

المتوسط:

نفى المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري ، استهداف السلاح الجوي لمنطقة الفرناج ، والحقيقة أن الهدف الذي تم استهدافه خارج سور النادي ب 200 متر وهو مخزن ذخيرة تم تمويهه بكوم من الأعلاف والحشائش ويبعد عن مقر بعثة الأمم المتحدة بمسافة آمان كافية وتوجد مباني تحجز مقر البعثة مع العلم أن القيادة العامة على علم تام بالمليشيات التي تحرس مقر البعثة وكانت قد طالبت البعثة بتزويدها بإحداثيات المواقع التابعة لها في طرابلس ولكنها لم تتعاون معنا بالخصوص حتى الساعة”.

وأضاف المسماري، في تدوينة له عبر صفحته بموقع فيسبوك، أن ” الغارات الجوية وعملياتها البرية تخضع لحسابات تعبوية دقيقة جدا وتختار في الأهداف بعناية بالغة، وعليه تنفى استهدافها لأي هدف مدني “.

وأكمل المسماري، أن ” فبركة الأخبار جاءت بعد الخسائر الفادحة التي تلقتها مليشياتهم أمام القوات المسلحة العربية الليبية ودقة الضربات البرية والغارات الجوية والتي من بينها غارات اليوم الاثنين على معسكر المخابرة بالفرناج والذي تتخذه غرفة عمليات وتلقوا خسائر كبيرة في الارواح والعتاد” .

