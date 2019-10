المتوسط:

توجه رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج إلى منطقة الفرناج التي تعرضت لقصف جوي صباح اليوم الاثنين .

وتفقد السراج موقع منزل من طابقين تسكنه أسرة نازحة تعرض لإصابة مباشرة حولته إلى أنقاض، وقدم تعازيه ومواساته لرب الأسرة الذي فقد الزوجة وابن وثلاث أطفال، وفقا لبيان حكومة الوفاق.

وقال السراج ، إن استهداف المدنيين والاحياء السكنية، و يعد جريمة حرب وحشية، لن تمر دون عقاب.

