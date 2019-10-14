شكري : مصر تدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في أقرب فرصة

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن هناك تحديات تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وإن مصر تلعب دورا هاما ومؤثرا في استقرار المنطقة.

وأضاف شكري في محاضرة ألقاها اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، إن مصر تدعم الحل السياسي في ليبيا، من خلال التوصل إلى اتفاقيات وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، لوقف حالة التدمير الواسعة التي تتعرض لها البلاد جراء تصاعد الأعمال العسكرية، لافتا إلى دعم بلاده لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في أقرب فرصة، ومشيرا إلى مساهمتها بكل الإمكانات المتاحة لإنهاء الأزمة في ليبيا والمنطقة.

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