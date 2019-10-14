الانتهاء من صيانة معمل الغاز بميناء الزويتينة

أعلن ميناء الزويتينة النفطي الانتهاء من أعمال الصيانة المصغرة لمعمل الغاز بالميناء وذلك بإشراف فريق متخصص من الخبراء والمراقبين، وذلك بعد جهود مكثفة وحرصا على إنجاز أعمال الميناء بصورة جيدة.

ومن جهته أوضح مشرف معمل الغاز أن الأطقم الفنية بدأت بالتجهيز لعملية تشغيل معمل الغاز بعد اكتمال أعمال الصيانة داخله.

وأشاد مشرف معمل الغاز بميناء الزويتينة بالجهود المبذولة من قبل فنيي ومهندسي الصيانة وحرصهم على إنجاز الأعمال بأفضل صورة ممكنة سواءً في مراحل الصيانة وكذلك بمراحل التجهيز لاستئناف العمل داخل المعمل.

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