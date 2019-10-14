مدينة قصف الفرناج .. داخلية الوفاق تطالب البعثة ومجلس الأمن بمحاسبة حفتر وتقديمه للعدالة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، اليوم الإثنين، بأشد العبارات القصف الجوي الذي تعرض له أحد المنازل بمنطقة الفرناج، متهمة طيران قوات الجيش الوطني، بالتسبب في سقوط ثلاثة شهداء وإصابة إثنين من عائلة واحدة.

داخلية الوفاق طالبت ، في بيان لها اليوم الإثنين البعثة الأممية لدى ليبيا، ومجلس الأمن وجميع المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأعمال “الإجرامية”، والعمل على توثيقها ومحاسبة مرتكبيها وتقديمها للعدالة.

ووصف البيان، هذه الأعمال بـ”الإرهابية” التي تمارسها “مليشيات مجرم الحرب حفتر”، باستهدافهم للمدنيين والأمنين في بيوتهم، حسب قولها.

الوزارة اعتبرت أن هذه الحادثة هي جرائم حرب وتنتهك القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة، أمام مرأى ومسمع بعثة الأمم المتحدة.

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