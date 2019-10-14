القيادة العامة تنفي قصف منزل في الفرناج

نفت القيادة العامة للجيش الوطني قصف طيرانها الحربي منزل بمنطقة الفرناج في طرابلس، مؤكدة أنها لم تقصف أي هدف مدني وأن اتهام الجيش بذلك “أكاذيب وادعاءات لا اساس لها من الصحة”.

وقالت القيادة العامة في بيان تلقت “218” نسخة منه، إن مقاتلاتها استهدفت اليوم الاثنين، معسكر المخابرات في الفرناج الذي تتخذه المجموعات المسلحة غرفة عمليات، حيث تم تكبيدهم خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.

وأكدت القيادة العامة أن غاراتها الجوية وعملياتها البرية تخضع لحسابات تعبوية دقيقة وتختار الأهداف بعناية بالغة، مشيرة إلى أن اتهامها بقصف المدنيين يأتي في إطار محاولات التشويش على عمليات قواتها.

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