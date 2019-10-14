داخلية الوفاق تدعو للتنسيق مع المنظمات الدولية بشأن الهجرة

اجتمع وكـيل وزارة الـداخلية لـشؤون الـهجرة غـير الـشرعية محمد الشيباني الـيوم الاثـنين بـلجنة الـتنسيق مـع الـمركز الـوطني لـمكافحة الأمـراض لبحث الأولـويات الـمتعلقة بـمراكز الإيـواء وخـاصةً الـصحية مـنها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن وكيل الوزارة أكد خـلال الاجتماع الـذي عـقد بـمقر ديـوان وزارة الـداخلية عـلى ضـرورة الـعمل والـتنسيق مـع الـمنظمات الـدولية الـعاملة فـي مـجال الـصحة والـمعنية بـملف الـهجرة وتـقديم جـدول عـمل يـحدد أولـوياتها ومـهامها.

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