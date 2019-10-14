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ترحيل 13 مهاجرا نيجيريا عبر مطار بنينا في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قام جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية فرع بنغازي الكبرى اليوم، بترحيل ثلاثة عشر مهاجرا غير قانوني، وقال مسؤول الإعلام بجهاز الهجرة غير القانونية بنغازي أمجد الورفلي لقناة ليبيا، إن المهاجرين الذين تم ترحيلهم عبر مطار بنينا يحملون الجنسية النيجيرية، موضحا أن عملية الترحيل تمت بمتابعة مباشرة من رئيس فرع جهاز الهجرة المقدم أشرف هويدي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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