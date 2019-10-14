هذا ما قاله السراج بشأن استهداف الفرناج

توجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إلى منطقة الفرناج التي تعرضت لقصف جوي اليوم الاثنين.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج تفقد موقع منزل من طابقين تسكنه اسرة نازحة تعرض لإصابة مباشرة.

وقدم السراج “تعازيه ومواساته لرب الأسرة الذي فقد الزوجة وابن وثلاث أطفال، كما اطلع على حجم الاضرار التي لحقت بعدد من المباني القريبة ومن بينها منازل ومسجد ومقر وزارة الصحة”.

وقال السراج خلال تفقده لموقع المجزرة، “إن القصف هو استهداف متعمد للمدنيين والاحياء السكنية، ويعد جريمة حرب وحشية، لن تمر دون عقاب”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا