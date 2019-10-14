عقيلة صالح يتسلّم خطة إعادة إعمار تاورغاء

ناقش رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، احتياجات بلدية تاورغاء مع رئيس لجنة النازحين والمهجرين بالمجلس النائب جاب الله الشيباني، ومقرر اللجنة النائب صالح افحيمه، وعميد بلدية تاورغاء التابع للحكومة المؤقتة عبد المولى اعظومة.

ووفق بيان لمجلس النواب، فقد ناقش اللقاء احتياجات بلدية تاورغاء لإعادة إعمارها واستقرارها، بتنفيذ مشروعات حيوية من صيانة المقرات الإدارية والمساكن وتوفير المياه وصيانة شبكات الكهرباء وتعبيد الطرق.

واستلم عقيلة صالح خطة إعادة إعمار واستقرار بلدية تاورغاء لتوطين العمل بها بعد أن استمع إلى شرح وافٍ عن الخطة من قبل عميد بلدية تاورغاء.

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