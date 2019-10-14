السراج: القصف في الفرناج “جريمة حرب وحشية”

أدان المجلس الرئاسي القصف الجوي الذي استهدف، اليوم الإثنين، منزلا بحي الفرناج وسط طرابلس، مخلفا 3 قتلى وجريحين من عائلة واحدة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق.

واتهم المجلس الرئاسي في بيان، القوات الجوية التابعة للجيش الوطني بتنفيذ الهجوم، إلا أن القيادة العامة للجيش نفت مسؤوليتها عنه.

وحمّل “الرئاسي” بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المسؤولية، ودعاها للعمل على حماية المدنيين وفقًا لقرارات مجلس الأمن، كما طالب “المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق هذه الجرائم التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي تمهيدا لتقديم الجناة للعدالة”.

بدوره تفقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج موقع الحادثة واطلع على حجم الأضرار التي لحقت بعدد من المباني القريبة من المنزل المستهدف بينها منازل ومسجد ومقر وزارة الصحة.

وقال السراج إن “القصف هو استهداف متعمد للمدنيين والأحياء السكنية، ويعد جريمة حرب وحشية، لن تمر دون عقاب”، وفق ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

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