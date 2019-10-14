الثني يوافق على مقترحات سد العجز في الإمداد المائي بطبرق

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الاثنين اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي بحضور وكيل عام وزارة الدفاع ورئيس لجنة تقييم عمل الهيئات اللواء يونس فرحات، لبحث سير عمل مشاريع المؤسسة الوطنية للموارد المائية في كافة البلديات التابعة للحكومة المؤقتة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مناقشة مشكلة المياه ببلدية طبرق.

وأكد الثني الموافقة على المقترحات المقدمة من قبل المؤسسة لسد العجز في مصدر الإمداد المائي لمدينة طبرق عند دخول محطة التحلية في مشروع العمرة الجسيمة كما وافق الثني على المقترحات المقدمة من قبل المؤسسة الوطنية للموارد المائية، مؤكدا على ضرورة السرعة في تنفيذ الخطة الموضوعة لحل المشكلة بأسرع وقت ممكن.

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