صحة الوفاق: تنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار بمستشفى الهضبة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار المتدفقة عبر الطريق السريع باتجاه مستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقًا).

وبينت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أنه جرى لأول مرة منذ إنشاء المستشفى تركيب مضخات مجرورة متطورة تعمل بوقود الديزل لتصريف المياه باتجاه الوادي بدلًا عن استقرارها داخل مبنى المستشفى أثناء موسم سقوط الأمطار كما جرى تنفيذ مشروع رصف الطريق الممتدة داخل المستشفى والمتفرعة عبر مساحة تصل إلى 17,000 متر مربع .

وأوضح مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة محمد العزومي أن المستشفى عانى لسنوات من استقرار مياه الأمطار بمنسوب مرتفع نظرًا لوقوع المستشفى في منطقة منخفضة مبينا أنه جرى زيادة عدد قنوات التصريف المنتشرة على المساحة المحيطة بالمستشفى إلى 22 ومد أنابيب على مسافة 1500م لتصريف المياه إلى الوادي، كما جرى رصف الطريق الممتدة داخل المستشفى بالكامل والتي كانت تعاني من تشققات وحفر على مساحات واسعة الأمر الذي كان يشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين القاصدين المستشفى للحصول على خدمات طبية.

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