البدء في استقبال اولى دفعات معهد الشرطة بدرنة‎

بدأت الاداره العامه للتدريب والتابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بفتح باب القبول لدفعه جديده لمديرية امن درنة وجهاز الدعم المركزي فرع درنه واستقبال الملفات في مقر الفرع في مرتوبه تنفيذا لقرار وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بالبدء في التسجيل بمعهد علوم الشرطة

وقد بدء توافد شباب درنة والمناطق المجاورة لها على التسجيل للالتحاق بمديرية الأمن والدعم المركزي بدرنة بعد تخرجهم والمساهمة في حفظ الأمن داخل المدينة.

وقال مصدر لبوابة افريقيا الاخبارية انه تقدم الى هذه اللجنة اكثر من 600 متدرب لصالح مديرية امن درنة وعدد 200متدرب لصالح فرع جهاز الدعم المركزي درنةوقد أجريت الكشوفات الطبية على المتقدمين من قبل اللجنة الطبية المكلفة من الإدارة العامة للتدريب ببنغازي برئاسة عقيد/ زايد الشلماني وعضوية عدد من الضباط ومجموعة من الاطباء لاجراء تحاليل المخدرات والخمور للطلبة المقبولين حيث تم اخذ عينات من المتقدمين واجراء فحوصات الصحة العامة والتاكد من الاوراق والمسوغات المطلوبة.

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